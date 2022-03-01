«Милан» — «Интер»: прогноз Виктора Гусева на матч Кубка Италии

Известный комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч Кубка Италии «Милан» — «Интер».



Ставка: «Милан» не проиграет за 1.64.



«В четвертьфинале обе команды довольно легко разобрались со своими оппонентами. «Милан» выиграл у «Лацио» со счётом 4:0. «Интер» тоже не пропустил и обыграл «Рому» со счётом 2:0. До этого всё было сложнее, но это случилось давно. В последних матчах в чемпионате произошла смена лидеров. Теперь «Милан» на два очка опережает «Интер», у которого есть игра в запасе.

«Милан» — «Интер»: во сколько начало, где покажут?

Можно предположить, что отношение к Кубку очень серьёзное. В полуфинальных парах уже нет случайных команд. Не думаю, что на поле выйдут не основные составы. У «Интера» недавно случилось сразу два поражения — от «Ливерпуля» в Лиге чемпионов и в чемпионате от «Сассуоло». Мне кажется, что в этом сезоне «Интер» так плохо ещё не выглядел. «Милан» выиграл и у «Интера», и у «Лацио», но затем сыграл вничью с «Салернитаной» и «Удинезе».



Из последних 14 очных матчей «Интер» не проиграл в 12. У «Интера» нет существенных потерь. У «Милана» травма Кьера и под вопросом Ибрагимович. Учитывая текущее состояние соперников, думаю, что «Милан» не проиграет», — сказал Гусев.

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