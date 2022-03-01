«Трактор» — «Нефтехимик»: прогноз Максима Лебедева на матч 1-го раунда Кубка Гагарина

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч плей-офф КХЛ сезона-2021/2022 «Трактор» — «Нефтехимик».



Ставка: победа «Трактора» в матче за 1.33.



«Жаль, конечно, что «Трактору» в итоге не дали впервые в его истории выиграть регулярный чемпионат КХЛ, но зато в качестве пусть и небольшой, но всё-таки сатисфакции получил, пожалуй, самого лучшего из всех возможных соперников по первому раунду плей-офф. Соперника, быть может, и весьма непростого, но такого, для которого задача на сезон, в принципе, выполнена. Дальше идут сплошь бонусы и прочие ништяки, за которые, конечно, бьются, но уже не на разрыв аорты.

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А «Трактор» будет играть на разрыв аорты, поэтому ему для выполнения сезонной задачи надо как минимум пройти ещё два этапа плей-офф. И вся подготовка велась именно к этому. Поэтому я и предполагаю, что мотивация у челябинцев будет куда выше нижнекамской. Настолько выше, что позволит уральцам визуально выиграть серию весьма легко – 4:1, а может быть, даже и 4:0. Но такой результат будет складываться из-за челябинского превосходства совсем чуть-чуть, совсем капельку, зато в каждом единоборстве на каждом участке площадки.



Предположу, что первый матч серии станет для «Трактора» самым тяжёлым, в котором нельзя даже исключать поражения хозяев. Но я всё-таки не считаю себя сторонником подобных крайностей, поэтому думаю, что в тяжёлой и практически равной борьбе, которая вполне может даже затянуться за пределы основного времени, челябинцы пережмут-пересидят-перетерпят. И доведут свой первый матч после длительной паузы до итоговой победы», — сказал Лебедев.

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