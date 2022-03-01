ЦСКА — «Локомотив»: прогноз Павла Лысенкова на встречу плей-офф КХЛ

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на первый матч первого раунда плей-офф КХЛ, в котором сыграют ЦСКА и «Локомотив».
Ставка: победа «Локомотива» в матче за 2.12.
«Эти команды стоят друг друга. ЦСКА не отличался большой стабильностью с тех пор, как в начале сезона к рулю встал главный тренер Сергей Фёдоров.
ЦСКА — «Локомотив»: когда начало, где покажут?
Да, потом вроде бы армейцы разогнались, стали показывать хороший хоккей. Но бац – сам Фёдоров уехал на Олимпиаду в Пекин, где работал в сборной России. Туда же отправился тренер вратарей Сергей Наумов.
В двух контрольных матчах ЦСКА проиграл сначала «Авангарду» (0:2), а потом и «Спартаку» (0:5). Мне что-то подсказывает, армейцы выглядят слегка разобранно после Олимпиады, которая отобрала много сил.
Игорь Никитин и его штаб теперь работают в «Локомотиве», а раньше возглавляли ЦСКА. Они великолепно знают армейскую кухню изнутри. Тем более, по сути, штаб Фёдорова копирует модель Никитина, хотя была догма, что в этом сезоне ЦСКА заиграет радикально в другой хоккей.
«Локомотив» провёл ещё одну предсезонку, команда должна быть бодрой и свежей. А вот хватит ли такой свежести лидерам ЦСКА – это вопрос.
Я бы в этом матче взял кэф 2.12 на то, что «Локомотив» победит пусть даже в дополнительное время. Жду малорезультативный изматывающий хоккей, но ярославцы, по крайней мере, в первой игре, могут удивить», — сказал Лысенков.
Прогноз Дарьи Мироновой на матч ЦСКА — «Локомотив».
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