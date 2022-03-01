«Милан» — «Интер»: прогноз Эльвина Керимова на игру Кубка Италии

Футбольный комментатор на каналах «Матч ТВ» и «Сила ТВ» Эльвин Керимов дал прогноз на матч 1/2 финала Кубка Италии сезона-2021/2022 «Милан» — «Интер».



Ставка: ТМ 2.5 за 1.97.



«Кубок Италии, миланское дерби. Принципиальное противостояние команд, которые в чемпионате ведут борьбу за скудетто.

«Милан» — «Интер»: во сколько начало, где покажут?

Команды находятся не в лучшей форме – «Милан» не выигрывает два тура подряд, а «Интер» не может выиграть уже пять матчей подряд с учётом Лиги чемпионов и чемпионата. Из Лиги чемпионов «Интер» вылетел, а в последнем туре чемпионата сыграл в нулевую ничью с одним из аутсайдеров Серии А «Дженоа». У «Интера» было много моментов, но он их реализовать не смог. В последнее время у «Интера» проблемы с реализацией, команда мало забивает, определённый кризис есть.



В предстоящем матче я жду тактической борьбы, потому что это первый матч в рамках двухраундового противостояния. Команды будут осторожничать, есть шанс завоевать трофей. Очень плотный график у обеих команд, можно говорить о некой усталости. Думаю, что в этой игре не стоит ждать большого количества забитых мячей. В предстоящей игре сложно сказать, кто будет контролировать ситуацию, кто будет доминировать, кто будет больше владеть мячом.



Предлагаю ставку тотал меньше 2.5 гола с коэффициентом 1.97. Мне кажется, что она вполне может пройти. «Интер» сейчас не в лучшем состоянии, не думаю, что он будет владеть каким-то преимуществом. Не удивлюсь, что будет ничья 0:0 или 1:1, или минимальная победа одной из команд», — сказал Керимов.

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