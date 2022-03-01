ЦСКА — «Локомотив»: прогноз Максима Лебедева на игру Кубка Гагарина

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч плей-офф КХЛ сезона-2021/2022 ЦСКА – «Локомотив».



Ставка: победа ЦСКА в основное время за 2.32.



«Ой, как интересно! Хотите, расскажу, как закончился финский этап карьеры легендарного Владимира Юрзинова и начался швейцарский? Не бойтесь, я совсем кратко. Значит, так: Юрзинов-старший проработал с финским ТПС шесть лет. За это время завоевал три серебра и дважды стал чемпионом Финляндии. А в 1998 году поехал в Нагано главным тренером сборной России.

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Мы там с Юрзиновым взяли серебро, проиграв финал Доминику Гашеку, а наш главный тренер вернулся из Нагано эмоционально полностью высушенный и выпотрошенный. В итоге ТПС занял пятое место, и того, кого ещё вчера боготворили и носили на руках, смешали с навозом и попросили на выход. И Владимир Владимирович, подняв финский хоккей, поехал поднимать швейцарский.



Вы спросите, к чему это я? А к тому, что Сергей Фёдоров, по моему разумению, вполне может повторить тот кусочек судьбы Юрзинова-старшего. Он ведь тоже вернулся с Олимпиады, тоже, кстати, серебряный. И точно тоже выжатый как лимон. Конечно, всё до запятой повториться не может, но и не отразиться на плей-оффской судьбе ЦСКА это тоже не может. Тем более что армейцы привыкли играть в финалах, всё, что меньше, априори будет считаться неудачей, а значит, само осознание этого будет давить на Фёдорова весьма неслабо.



Именно поэтому решусь на неадекватный прогноз, предположив победу «Локомотива» в шести матчах. Но отнюдь не в первом. На один-два матча отдохнувшего Фёдорова вполне хватит. Поэтому в первом матче, думаю, очень низовом, победит всё-таки ЦСКА, причем даже в основное время, пусть и с минимальным преимуществом в счёте. А вот дальше…» — сказал Лебедев.

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