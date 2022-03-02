«Ак Барс» — «Авангард»: эксперты назвали фаворита 1-го матча серии Кубка Гагарина

2 марта состоится первый матч 1/8 финала Кубка Гагарина «Ак Барс» — «Авангард». Начало игры запланировано на 19:30 мск.

Владимир Вуйтек дал прогноз на матч «Ак Барс» — «Авангард».

Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение хозяевам. Поставить на победу «Ак Барса» в основное время можно с коэффициентом 2.33, а успех «Авангарда» оценён в 2.95. Ничья в основное время доступна за 4.00.



Букмекеры не уверены, что игра окажется результативной: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 2.10, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 1.80. Поставить на гол в первые 10 минут можно за 1.98.

На гол Арсения Грицюка дают 3.55, на гол Корбана Найта — 4.00, а на гол Джордана Уила — 3.20. Результативный бросок Оливера Каски оценён в 4.00.

Итоговая победа «Ак Барса» идёт за 1.80, победа «Авангарда» с учётом овертайма — за 2.08.

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