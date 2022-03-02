«Салават Юлаев» — «Сибирь»: прогноз Максима Лебедева на матч плей-офф КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч плей-офф КХЛ сезона-2021/2022 «Салават Юлаев» — «Сибирь».



Ставка: победа «Сибири» в основное время за 4.78.



«Какая интересная пара! Интересная прежде всего тем, что если не считать первое уфимское звено — то ничем другим «Салават» от «Сибири» особо не отличается. А по некоторым компонентам и вовсе уступает.

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А первого звена у башкирской команды в плей-офф, скорее всего, не будет. Нет, физически оно, скорее всего, на поляне будет (если, конечно, не прилетят специальные санкции от вконец рехнувшейся ИИХФ), а вот ментально… Звено-то финское, и люди эти только что исполнили главную мечту своей жизни, попутно став на родине героями. И уж какими бы профессионалами они ни были, но бороться с психологией, с природой даже финны не могут.



То есть самое главное преимущество «Салавата» – если не пропадает полностью, то его продуктивность прилично снижается. И потенциалы соперников почти сравниваются. А на другом конце льда, между прочим, будет тренер-марафонец, причём явно недооценённый. Поскольку у нынешнего поколения клубных руководителей отнюдь невеликое терпение.



С учётом всего вышеизложенного снова иду на совершенно нелогичный прогноз, предполагая проход во второй круг именно «Сибири». Причём начнётся это уже в первом матче, который станет для хозяев холодным душем. «Сибирь» упрётся рогом, «высушит» всё, до чего сможет дотянуться, и в итоге дотерпит до победы. Минимальной по преимуществу в счёте. Абсолютно «на тоненького». Но всё-таки до победы», — сказал Лебедев.

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