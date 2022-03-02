«Лутон Таун» — «Челси»: прогноз Дениса Казанского на матч Кубка Англии

Известный комментатор Денис Казанский сделал прогноз на матч «Лутон Таун» – «Челси».



Ставка: обе забьют и ТБ 2.5 за 2.42.



«Челси» выходит после очень деморализующего поражения в финале Кубка английской лиги. Скорее всего, Кепа будет в воротах, это тоже особенная история.

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Возможно, это в какой-то степени упростит задачу для хозяев. «Лутон» забивает регулярно: 14 мячей в 7 домашних матчах – это очень высокий показатель.



«Челси» крайне редко играет на ноль. Клубы, которым синие не забили, – это «Ливерпуль» и «Сити».



Думаю, здесь нас ожидает довольно высокорезультативная игра. Как в последней игре Фрэнка Лэмпарда. Как мы помним, тогда он как раз против «Лутона» и сыграл. Здесь нас ждёт ОЗ и ТБ (2.5)», — сказал Казанский.

Ставка на матч «Ливерпуль» — «Норвич» с коэффициентом 2.44.

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