«Сочи» — ЦСКА: прогноз Эдуарда Мора на матч 1/8 финала Кубка России 2 марта

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор записал прогноз на матч «Сочи» – ЦСКА.



Ставка: ТБ 2.5 за 2.10.



«Очень интересная игра. Безусловно, обе команды в хорошей форме. В 19-м туре РПЛ обе команды одержали победы со счётом 2:0. Не скажу, что победы были лёгкими, но заслуженными.

«Сочи» — ЦСКА: когда начало, какой канал покажет?

Команды занимают 3-е и 4-е места в чемпионате России. Их шансы на дальнейший проход я бы оценил как примерно равные.



«Сочи» – это прежде всего стабильность. Все футболисты понимают, что делать на поле. Зимой в команду добавился только Мелкадзе, который вышел на замену. В остальном всё тот же сыгранный состав.



В ЦСКА почти полностью обновилась линия атаки. Поэтому команда непредсказуема для соперников, хотя она и не такая сыгранная. При этом были приобретены очень хорошие футболисты, которые действуют в атаке нестандартно, обладают высоким мастерством.



Думаю, что ЦСКА будет стараться атаковать и забивать. То есть закрытого футбола мы не увидим.



Предсказать победителя невозможно, шансы равны. А вот голы в этом матче вполне вероятны», — сказал Мор.

Прогноз Егора Титова на матч «Сочи» — ЦСКА.

Чего ждать от матча «Сочи» — ЦСКА?

Агент Языджи подтвердил, что турецкий футболист останется в ЦСКА.