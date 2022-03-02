СКА — «Динамо» Минск: прогноз Максима Лебедева на матч Кубка Гагарина

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч плей-офф КХЛ сезона-2021/2022 СКА – «Динамо» Минск.
Ставка: победа СКА с форой (-1.5) за 1.75.
«Команды слишком разные по потенциалу, чтобы можно было думать о том, кто пройдёт в следующий этап. Пусть даже у нынешнего главного тренера питерцев опыт плей-офф отсутствует в этой должности полностью.
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Минчане, безусловно, будут и цепляться, и кусаться, и царапаться. Это у них получается весьма неплохо, а вот обыгрывать СКА получается куда хуже, недаром у питерцев более чем двукратный перевес по победам в личных встречах. А ещё плей-оффовская победа прошлого сезона в пяти матчах и оба выигранных междусобойчика в сезоне нынешнем – пусть и оба на тоненького.
Где-то приблизительно аналогичный результат – то есть общая победа СКА в пяти матчах — я вижу и на этот раз. Всё-таки один домашний матч «зубры» обязаны зацепить. И это, скорее всего, будет даже не третья по счёту игра, а четвёртая, когда СКА останется одна победа и он позволит себе расслабиться. А в домашних матчах армейцы должны побеждать безупречно. Да, вполне возможно, что и с невеликим счётом, может, даже и минимальным. Но питерцы уже давно научились пережимать и дожимать такие матчи в свою пользу. Сделают это и сейчас», — сказал Лебедев.
«Салават Юлаев» — «Сибирь»: ставка Максима Лебедева с коэффициентом 4.80 на матч КХЛ.
«Динамо Москва» — «Северсталь»: ставка Максима Лебедева с коэффициентом 3.40.
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