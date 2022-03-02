«Ак Барс» — «Авангард»: прогноз Владимира Вуйтека на матч 1-го раунда плей-офф КХЛ

Известный тренер Владимир Вуйтек дал прогноз на матч КХЛ «Ак Барс» — «Авангард».



Ставка: «Авангард» не проиграет за 1.65.



«В прошлом сезоне «Авангард» и «Ак Барс» играли в финале Восточной конференции, и тогда было очень напряжённое противостояние. Сейчас они встретились уже в первом раунде плей-офф, и в стартовом матче мы увидим напряжённую игру, вполне вероятно, что основное время завершится вничью. Если всё-таки выбирать фаворита, то для меня это Омск, и можно поставить на то, что он не проиграет в основное время.

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Встреча пройдёт в Казани, но в прошлом сезоне «Авангард» успешно играл на выезде против «Ак Барса», а сейчас нас ждёт похожий сценарий. Правда, в этом сезоне «Ак Барс» выиграл все три домашних матча у «Авангарда», но это была регулярка, а в плей-офф всё будет по-другому.



«Авангард» — очень сильная команда, хотя в начале чемпионата она не показывала свой высокий уровень, теряла много очков, но постепенно прибавляла по ходу сезона. У омичей многое будет зависеть от игры чешского вратаря Шимона Грубеца, на чемпионате мира он сыграл неудачно, но стоит отметить, что перед началом турнира у него был ковид, и, возможно, именно по этой причине он показал слабую игру.



Обе команды начнут матч от обороны, потому что давно не было официальных игр. Никто не пойдёт большими силами в атаку, в первую очередь соперники будут думать об обороне, особенно это касается первой встречи», — сказал Вуйтек.

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