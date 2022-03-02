«Сочи» — ЦСКА: прогноз Егора Титова на встречу Кубка России

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов дал прогноз на матч «Сочи» — ЦСКА в рамках Кубка России сезона-2021/2022.



Ставка: ЦСКА не проиграет и ТМ 4.5 за 1.72.



«Один из интереснейших матчей Кубка России – «Сочи» – ЦСКА. ЦСКА на подъёме, так как выиграл у «Спартака» 2:0, едет в Сочи побеждать. Но, учитывая то, что в последних двух очных встречах ЦСКА проиграл 1:4 и 1:2, нужно приложить усилия, чтобы москвичи снова не проиграли.

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Думаю, что это наконец-то должно случиться. Можно поставить на то, что ЦСКА не проиграет, а тотал при этом будет меньше 4.5 мяча за 1.72.



Мне кажется, что это вполне реально, учитывая, что у армейцев есть интересные новички, которые уже забивают», — сказал Титов.

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