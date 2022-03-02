«Ливерпуль» — «Норвич»: прогноз Тимура Журавеля на игру Кубка Англии

Спортивный журналист, профессиональный комментатор Тимур Журавель дал прогноз на матч 5-го раунда Кубка Англии сезона-2021/2022 «Ливерпуль» — «Норвич».



Ставка: победа «Ливерпуля» и ТБ 2.5 за 1.56.



«Нас ожидает матч Кубка Англии «Ливерпуль» — «Норвич».



Совсем недавно команды играли в чемпионате, где всё было очень интересно. «Норвич» вёл в счёте, но потом не сдержал серьёзный натиск «Ливерпуля», потому что его сейчас невозможно сдержать.

Ставка на матч «Ливерпуль» — «Норвич» с коэффициентом 2.44.

Мне кажется, что в этом матче будет похожий сценарий, потому что «Ливерпуль» выложился физически и эмоционально по полной. К тому же никто не отменял празднования победы в Кубке лиги, что тоже будет иметь какой-то след. Мне кажется, что «Норвич» снова забьёт на «Энфилде», но проиграет. Я порекомендую две ставки. Первая – «Ливерпуль» выиграет через верх, что он может сделать и без гола «Норвича». Но я всё-таки рассчитываю, что это случится при голе «Норвича», поэтому отдельная моя рекомендация – «Норвич» забьёт. Мне кажется, что за это интересно болеть. Ставка может доехать уже на первой минуте, а может и до 94-й держать в напряжении.



«Норвич» борется за выживание в АПЛ, поэтому в кубковом матче для него важно нащупать игру, получить положительные эмоции, он не будет пренебрежительно относиться к каким-то отдельным матчам. Мне кажется, что «Норвич» будет биться и свой гол забьёт, но «Ливерпуль» остановить невозможно. Он может пропустить, выдать неудачный отрезок, но он слишком крут сейчас», — сказал Журавель.

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