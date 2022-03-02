«Ак Барс» — «Авангард»: прогноз Максима Лебедева на встречу плей-офф КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч плей-офф КХЛ сезона-2021/2022 «Ак Барс» — «Авангард».



Ставка: победа «Авангарда» в матче за 2.14.



«В одном из предыдущих прогнозов я уже писал, что на данной стадии плей-офф две серии являются для меня терра инкогнита. По разным причинам и независимо друг от друга, но являются. Одна из них – это серия между московским «Динамо» и «Северсталью», и вся неизвестность напрямую вытекает из Пекина. Вторая именно эта – «Ак Барс» — «Авангард», — но тут уже совсем другое дело. Или, как любят говорить наши политические оппоненты: «Вы не понимаете, это – другое!»

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Опять-таки я не знаю, чего могут отчубучить эти команды после двухмесячной паузы. Но, сдаётся, всё будет решаться здесь и сейчас, всё на тоненького, и предположу, что пара матчей точно улетит за пределы основного времени. А может быть, даже за пределы адекватного количества овертаймов. И решать всё будет ошибочка одних там, ошибочка других здесь, плюс, конечно же, игра вратарей.



Пока же для меня всё совершенно 50 на 50, и полное непонимание, куда эта серия в итоге может прийти. Подозреваю, что она вообще может закончиться со счётом 4-0 в пользу той команды, которая одержит победу в первом матче. Потому что ей дальше будет легче.



Вот и на первый матч делаю прогноз, тыкая пальцем в небо, просто потому, что в ней есть чемпион. Который и возьмёт первую игру, точнее, даже не возьмёт, а вымучает измором. Чем проложит себе дорогу в светлое будущее. То есть гостевая победа «Авангарда», — сказал Лебедев.

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