«Ак Барс» — «Авангард»: прогноз Павла Лысенкова на встречу 1-го раунда Кубка Гагарина

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на первый матч первого раунда плей-офф КХЛ, в котором сыграют «Ак Барс» и «Авангард».



Ставка: ТМ 4 за 2.15.



«Культовая серия возвращается! Напомню, в финале Восточной конференции прошлого года такая серия затянулась на семь матчей, побеждали в них исключительно гости, а развязка в седьмой игре наступила только в овертайме, когда отличился «Авангард», который в итоге взял Кубок Гагарина.

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С тех пор «Ак Барс» не стал сильнее, заняв только четвёртое место в конференции. Казанская команда слегка перестроилась, сделала ставку на молодых лидеров – таких как Дмитрий Воронков и Артём Галимов. Если честно, они вытягивают не всегда, а Воронков после Олимпиады в Пекине – надо ещё посмотреть, достанет ли он из себя эмоции.



Состав «Авангарда» тоже ослаб по сравнению с тем, что было год назад. Зато резко прибавил Арсений Грицюк, в элитного защитника созрел Дамир Шарипзянов, как хороший универсал себя показывает Кирилл Семёнов. Они все тоже приехали с Олимпиады – и надо тоже смотреть, как они из себя будут доставать эмоции.



В этом сезоне команды встречались четыре раза.



22 октября: «Ак Барс» обыграл «Авангард» (3:2).

1 ноября: «Ак Барс» обыграл «Авангард» (2:1).



3 декабря: «Авангард» проиграл «Ак Барсу» дома (1:3). Хотя как дома? Этот матч проходил в ОАЭ, и вы это прекрасно помните.



Я бы в этом матче взял кэф 2.17 на то, что общий тотал в основное время составит меньше 4. Почти уверен, что Боб Хартли будет держать «Авангард» в обороне, да и Дмитрий Квартальнов сразу не раскроет «Ак Барс». А уж кто победит в таком окопном противостоянии – предсказать трудно», — сказал Лысенков.

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