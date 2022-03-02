«Ливерпуль» — «Норвич»: прогноз Ивана Млечного на игру 5-го раунда Кубка Англии

Известный рэп-исполнитель, баттл-МС, экс-футболист «Зоркого» Иван Млечный дал прогноз на матч 1/8 финала Кубка Англии сезона-2021/2022 «Ливерпуль» – «Норвич».



Ставка: победа «Ливерпуля» и ТМ 3.5 за 2.38.



«Ещё один матч Кубка Англии, который нужно обсудить, – это встреча между «Ливерпулем» и «Норвичем». Давайте разбираться!

Клопп оценил шансы «Ливерпуля» взять 4 трофея за сезон.

Одно из немногих противостояний, в котором на данном этапе встречаются две команды из АПЛ. Но всё же класс команд уж очень разный. «Ливерпуль» находится на второй строчке и уж точно нацелен на чемпионство, в то время как «Норвич» замыкает турнирную таблицу и в целом уже может готовиться к возвращению в Чемпионшип. Дела у «канареек» уж очень плохи. Пускай в конце января и было светлое пятно из трёх побед и одной ничьей, но дальше дела опять пошли на спад.



«Ливерпуль» совсем недавно выиграл Кубок английской лиги, обыграв «Челси» по пенальти. Также подопечные Клоппа сделали неплохой задел в Лиге чемпионов, победив на выезде «Интер» со счётом 2:0. Так что к этой встрече команда подходит в хорошем настроении и в целом не имеет никаких проблем. Не думаю, что «Норвич» им сможет что-то противопоставить.



В любом случае я не думаю, что главной задачей «Ливерпуля» будет втаптывание «Норвича» в грязь. Сейчас Кубок Англии уж точно не первостепенная цель для Клоппа, поэтому ему нужна просто спокойная победа, без каких-то лишних усилий. Поэтому мой прогноз на эту встречу — победа «Ливерпуля» и итоговый тотал меньше 3.5», — сказал Млечный.

Ставка на матч «Ливерпуль» — «Норвич» с коэффициентом 2.44.

Стала известна сумма неустойки Сульшеру за разрыв контракта с «МЮ».

Где покажут матч «Спартак» — «Кубань»?