«Ганновер» — «РБ Лейпциг»: прогноз Романа Нагучева на матч Кубка Германии

Известный спортивный журналист, комментатор и ведущий «Матч ТВ» Роман Нагучев дал прогноз на матч 1/4 финала Кубка Германии «Ганновер» — «РБ Лейпциг».
Ставка: ТМ 1.5 во 2-м тайме за 2.06.
Матч «Ганновер» – «Лейпциг». Это означает, что Саксония играет против Нижней Саксонии. Это вряд ли дерби, но в последние годы команды редко встречаются друг с другом. Так уж вышло, что в последние годы «Ганновер» редко играет в Бундеслиге. «Лейпциг», в свою очередь, борется за попадание в Лигу чемпионов и выступает в Лиге Европы.
Ставка на матч «Ливерпуль» — «Норвич» с коэффициентом 2.44.
График у «Лейпцига» очень сложный, приходится играть на четвёртый день. В недавнем матче с «Бохумом» пришлось потратить много сил. Теперь вот снова гостевой матч с «Ганновером». «Ганновер» — сложная команда, которая упирается, особенно в первых таймах.
Здесь может сработать несколько вариантов, но я не жду от этого матча результативной игры, потому что «Ганновер» — команда с очень неплохой обороной, а «Лейпциг» — просто команда, которая играет сложный календарь и может попросту устать.
Мне нравится вариант, при котором во втором тайме будет забито меньше 1.5 гола. Во-первых, это Кубок Германии и риск тут не очень благородное дело. Во-вторых, «Лейпциг» устал в этом графике, плюс впереди есть куда более важные матчи, плюс может сыграть и полуторный состав.
Кроме того, вторые таймы в матчах с участием «Ганновера» не особенно результативные. В 7 из последних 9 матчей забивалось не более 1 мяча. Второй тайм меньше 1.5 мяча мне очень нравится. Его бы и рекомендовал. Там много статистических данных, которые говорят об этом, плюс «Лейпциг» во втором тайме не так результативен, как в первом. Тем более что «Лейпциг», который сильнее «Ганновера», может решить вопрос уже в первом тайме, а во втором просто катать мяч», — сказал Нагучев.
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