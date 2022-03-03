«Локомотив» — «Енисей»: эксперты оценили шансы клуба ФНЛ выйти в 1/4 финала Кубка России

3 марта в Москве состоится матч Кубка России между «Локомотивом» и «Енисеем». Начало игры намечено на 18:15 мск.
Валерий Карпин отреагировал на слухи об интересе клубов РПЛ.
Букмекеры считают явным фаворитом хозяев: поставить на победу «Локомотива» можно с коэффициентом 1.33. Успех красноярцев оценён экспертами в 11.75. Ставки на ничью принимаются за 5.35.
Букмекеры не ждут от команд высокой результативности: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.05, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.85. Если забьют футболисты «Локомотива», сыграет коэффициент 1.10. Гол «Енисея» доступен с коэффициентом 2.22. Поставить на «обе забьют» можно за 2.65.
Выход «Локомотива» в четвертьфинал Кубка России идёт за 1.20, это примерно 80% вероятности. Итоговый успех «Енисея» оценён в 5.00 (20%).
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