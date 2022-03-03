«Локомотив» — «Енисей»: прогноз Констатина Генича на матч Кубка России

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «Локомотив» — «Енисей» в 1/8 финала Кубка России сезона-2021/2022.



Ставка: Кухта забьёт за 2.15.



«Ещё одна пара в 1/8 финала Кубка России, где представитель РПЛ играет с командой из ФНЛ. «Локомотив» мы не видели в официальной игре, так как матч с «Краснодаром» перенесли.

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Видели «Локомотив» только на сборах, и там страшное впечатление команда оставила. По сборам судить нельзя, но последняя контрольная игра (0:3 от «Мольде»)… Говорят, что во время сборов у «Локомотива» было чуть ли не 14 дней отдыха. Но такой вариант немецкой подготовки был от Гисдоля.



Здесь первый официальный матч, домашний. Играть с не самой сильной командой ФНЛ, «Енисей» идет в серединке таблицы — на 9-м месте. «Локомотив» по составу, по всем возможностям покруче выглядит, чем нынешний «Енисей» Надо это продемонстрировать на поле, доказать. Сомнения относительно игры «Локомотива» имеются, но в хорошей форме находится Ян Кухта. Он много на сборах забивал, хорошо чувствует момент, акцентированно отправляет мяч в ворота и, как правило, в одно касание. Замена Федору Смолову.



Я бы взял в этом матче гол Яна Кухты, чешского нападающего. Отталкиваюсь от сборов, где он достаточно много забивал», — сказал Генич.

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