«Металлург» Мг – «Барыс»: прогноз Максима Лебедева на матч плей-офф КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч плей-офф КХЛ сезона-2021/2022 «Металлург» Магнитогорск – «Барыс».

Ставка: победа «Металлурга» с форой (-1.5) за 2.08.



«Крайне неожиданный результат из первого игрового дня Кубка Гагарина. И нельзя сказать, что «Барыс» оказался лучше готов. Скорее «Магнитка» за полтора месяца без игровой практики совсем растеряла голевое чутьё. В первом матче хозяева почти в три раза перебросали казахстанцев, но на результате это не отразилось.

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На мой взгляд, в принципе, в игре «Магнитки» менять ничего не нужно. Там всё достаточно неплохо отлажено. И во второй игре это должно принести результат. В конце-концов, не может же «Барысу» беспрерывно переть, а перло казахстанцам в первом матче так, что они вполне могли выбрать весь свой лимит на везение.



Поэтому смело предполагаю, что ещё более злая по случаю первого поражения «Магнитка» во втором матче «Барыс» не просто обыграет, а вынесет вперед ногами и под фанфары. Загадывать на счёт и на возможный вратарский сухарь не стану, но всё-таки предположу, что победить уральцы должны в основное время и с преимуществом не менее чем в две шайбы», — сказал Лебедев.

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