«Локомотив» — «Енисей»: прогноз Егора Титова на игру Кубка России

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Локомотив» — «Енисей» в 1/8 финала Кубка России сезона-2021/2022.



Ставка: победа «Локомотива» и ТБ 2.5 за 2.22.



«Локомотив» прямо перед возобновлением сезона потерял главного тренера. Немцу сказали возвращаться в Германию, и контракт был разорван. Честно говоря, не знаю, как это может сказаться на игре «Локомотива».

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«Енисей», конечно, по исполнителям не ровня «Локомотиву», состав которого стал не таким мощным, но все-таки сильнее, чем у клуба ФНЛ. Думаю, что хотя бы первую игру после возобновления сезона, тем более на своем поле, «Локомотив» должен провести эмоционально. На мой взгляд, у него все шансы выиграть и выйти в четвертьфинал. При этом вполне допускаю, что он пропустит, на сборах в обороне был караул.



Поэтому поставлю на победу «Локомотива» и тотал больше 2,5 мяча. 2:1 или 3:1 вижу в этой встрече. Уверен в ставке на 8 из 10», — сказал Титов.

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