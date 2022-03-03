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«Металлург» — «Барыс»: прогноз Владимира Вуйтека на игру плей-офф КХЛ 3 марта

«Металлург» — «Барыс»: прогноз Владимира Вуйтека на игру плей-офф КХЛ 3 марта
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Известный тренер Владимир Вуйтек дал прогноз на матч плей-офф КХЛ «Металлург» — «Барыс».

Ставка: победа «Металлурга» за 1.64.

«В первой игре был зафиксирован неожиданный счёт, «Барыс» одержал победу со счётом 3:2. Первые матчи серий часто получаются сложными и нервными для хозяев, но во второй игре серии «Металлург» возьмёт реванш.

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«Барыс» даже после победы в первой игре не допустит расслабленности и выйдет биться от начала и до конца матча. Правда, многое будет зависеть от первого периода, если «Металлург» сможет быстро забить две шайбы, то «Барыс» может развалиться.

«Металлург» для меня явный фаворит и он сможет одержать победу с разницей минимум в две шайбы. Магнитогорск превосходит соперника в классе, но в первой игре сыграл без особой мотивации. Два раза подряд команда Воробьёва такого не допустит и сравняет счёт в серии», — сказал Вуйтек.

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