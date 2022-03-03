ЦСКА — «Локомотив»: прогноз Виталия Славина на игру Кубка Гагарина

Известный хоккейный журналист Виталий Славин дал прогноз на второй матч Кубка Гагарина серии ЦСКА – «Локомотив».



Ставка: победа ЦСКА за 1.83.



«Второй матч серии на любом этапе всегда определяющий. Или один из соперников поведёт 2-0 и наполовину выбьет победную норму. Или в серии восстановится равенство, но одна из команд потеряет преимущество своего льда. Потому этой игре всегда особое внимание – слишком высоки ставки. А потому много шайб ждать не стоит.

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О чём это говорит? О психологической устойчивости москвичей. Что неудивительно: состав у них гораздо более опытный и титулованный, чем у ярославцев. В дебюте серии волжане могли захватить преимущество благодаря скорости, напору, неожиданным ходам. Не получилось. Второе поражение обернётся почти безнадёгой, а следовательно, трясучкой – это предчувствие будет сковывать железнодорожников уже в повторном матче в столице.



Потому я бы поставил на победу ЦСКА, включая дополнительное время. Голов при этом будет забито не более шести. Красно-синие обязаны добиться перевеса просто за счёт класса. Тем более у них в воротах вице-чемпион Олимпиады в Пекине Федотов, прекрасно там себя проявивший. Первый матч помог Ивану вкатиться в серию, а надёжный голкипер – ключевое условие успеха в плей-офф», — сказал Славин.

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