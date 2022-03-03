«Локомотив» — «Енисей»: прогноз Ивана Млечного на встречу Кубка России по футболу

Известный рэп-исполнитель, баттл-МС, экс-футболист «Зоркого» Иван Млечный дал прогноз на матч 1/8 финала Кубка России cезона-2021/2022 «Локомотив» – «Енисей».



Ставка: ТМ 2.5 за 1.95.



«Интересный матч нас ждёт и в 1/8 Кубка России, где встретятся «Локомотив» и «Енисей». Давайте обсуждать!

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Этот матч интересен как минимум тем, что «Локомотив» является действующим обладателем Кубка России. Но всё же эти заслуги в прошлом. Сейчас очень сложно говорить, в каком состоянии находится команда, так как, в отличие от многих клубов Премьер-Лиги, железнодорожники только выходят из отпуска и матч с «Енисеем» станет для них первым после зимней паузы. «Локомотив» достаточно скомканно проводит этот сезон, каких-то громких усилений в зимнее трансферное окно не произошло.



«Енисей» на данный момент играет в ФНЛ, где располагается на девятой строчке. В первом туре Кубка России красноярцы достаточно легко переиграли «Знамя», а вот во втором сенсационно выбили другого финалиста прошлого розыгрыша Кубка России «Крылья Советов», одержав победу со счётом 1:0. Очевидно, что матч с «Енисеем» не станет лёгкой прогулкой для «Локомотива».



Честно говоря, я абсолютно не жду голов от этой встречи, так как команды подобными событиями радуют нас нечасто. Да и в кубковых матчах всегда высока цена ошибки. Мне кажется, что нас ждёт очень закрытый футбол, с большим количеством возни в центре поля. Мой прогноз на эту встречу — тотал меньше 2.5», — сказал Млечный.

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