ЦСКА – «Локомотив»: прогноз Максима Лебедева на игру плей-офф КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч плей-офф КХЛ сезона-2021/2022 ЦСКА – «Локомотив».
Ставка: победа ЦСКА в основное время за 2.33.
«Локомотив» не оправдал высокого доверия, возложенного на него мною до начала серии. И тут я вынужден пересматривать свой прогноз, данный на всю серию, – слишком уж мощными оказались припёртые к стенке армейцы, слишком уж блеклым выглядел в этот момент «Локомотив».
ЦСКА — «Локомотив»: во сколько начало, где покажут?
В общем, не пройдёт он во второй этап – супротив ЦСКА проходилка ещё не выросла. Тут как бы ярославцам всухую эту серию не проиграть. Потому что потенциал у москвичей мощнейший, включают они его, когда совсем припрёт и ничуть не раньше, но когда включают – ярославские клочки летят по закоулочкам.
И как при таких раскладах железнодорожникам побеждать? Выиграть они могут лишь в том случае, если ко второй половине третьего периода будут иметь преимущество шайбы в три, не меньше, поскольку преимущество в одну и даже две шайбы они не удержат, когда москвичи включатся. А вы представляете себе ситуацию, при которой железнодорожники будут вести в три шайбы? Нет? Вот и я тоже.
В общем, в московской части серии ЦСКА ярославцев съест. Соответственно, съест и во втором матче. Даже более того, мне кажется, что теперь армейцы спокойно уложатся в основное время, и, вполне возможно, им на этот раз не придется включать форсаж. Победа снова будет минимальной, но зачем рвать задницу раньше времени? «Локомотив» пока, к сожалению, до уровня ЦСКА не дорос», — сказал Лебедев.
Прогноз Максима Лебедева на матч «Металлург» — «Барыс».
Почему серия «Трактора» и «Нефтехимика» станет украшением первого раунда плей-офф?
18-летний игрок «Авангарда» может пропустить следующий сезон из-за проблем со здоровьем.
- 3 марта 2022
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
09:00
-
08:00
- 2 марта 2022
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
08:00
- 1 марта 2022
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00