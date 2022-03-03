ЦСКА – «Локомотив»: прогноз Максима Лебедева на игру плей-офф КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч плей-офф КХЛ сезона-2021/2022 ЦСКА – «Локомотив».



Ставка: победа ЦСКА в основное время за 2.33.



«Локомотив» не оправдал высокого доверия, возложенного на него мною до начала серии. И тут я вынужден пересматривать свой прогноз, данный на всю серию, – слишком уж мощными оказались припёртые к стенке армейцы, слишком уж блеклым выглядел в этот момент «Локомотив».

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В общем, не пройдёт он во второй этап – супротив ЦСКА проходилка ещё не выросла. Тут как бы ярославцам всухую эту серию не проиграть. Потому что потенциал у москвичей мощнейший, включают они его, когда совсем припрёт и ничуть не раньше, но когда включают – ярославские клочки летят по закоулочкам.



И как при таких раскладах железнодорожникам побеждать? Выиграть они могут лишь в том случае, если ко второй половине третьего периода будут иметь преимущество шайбы в три, не меньше, поскольку преимущество в одну и даже две шайбы они не удержат, когда москвичи включатся. А вы представляете себе ситуацию, при которой железнодорожники будут вести в три шайбы? Нет? Вот и я тоже.



В общем, в московской части серии ЦСКА ярославцев съест. Соответственно, съест и во втором матче. Даже более того, мне кажется, что теперь армейцы спокойно уложатся в основное время, и, вполне возможно, им на этот раз не придется включать форсаж. Победа снова будет минимальной, но зачем рвать задницу раньше времени? «Локомотив» пока, к сожалению, до уровня ЦСКА не дорос», — сказал Лебедев.

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