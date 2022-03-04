«Салават Юлаев» — «Сибирь»: прогноз Виталия Славина на матч плей-офф КХЛ

Известный хоккейный журналист Виталий Славин дал прогноз на второй матч Кубка Гагарина серии «Салават Юлаев» – «Сибирь».



Ставка: ТМ 5 за 1.67.



«Сегодня мы поговорим о втором матче стартового раунда Кубка Гагарина между «Салаватом Юлаевым» и «Сибирью». В первой игре победили уфимцы, хотя они пропустили первыми. Им помогло, что они быстро отыгрались, установили равновесие, а потом уже забросили победную шайбу во втором периоде. Так матч и закончился – 2:1 в пользу уфимцев.



Что можно сказать об этой серии? Обе команды делают упор на оборону. В обоих клубах финские вратари, маститые, титулованные. На них будет делаться ставка. Это они доказали в первом матче, пропустив минимум шайб.



Сразу скажу, что буду ставить на тотал. Что бы я ещё добавил? Обе команды ставят на осторожный хоккей. Но ещё они потеряли ведущих форвардов, которые вернулись на родину. «Салават Юлаев» лишился Маркуса Гранлунда, чемпиона Олимпийских игр в Пекине. А «Сибирь» потеряла американца Ника Шора. Конечно, это должно сказаться на атакующей мощи команд.



В чём я вижу проблему уфимцев? У команды и тренер, и ведущие игроки из Финляндии. Учитывая текущие события, мне кажется, что мысленно уже они находятся дома. Они хотят побыстрее всё закончить. Потому что Кубок Гагарина очень длинный, много переездов. Думаю, они хотят вернуться к семьям.



Они, конечно, профессионалы. Ребята будут играть в полную силу. Но иногда в стыковых матчах нужно сыграть не на 150, но хотя бы на 120%. Мне кажется, что эти ребята просто морально не выжмут это из себя усилие. А тренер не заведёт команду. Хотя здесь нужен дух. Это есть как раз у наставника «Сибири».



Если сибиряки пройдут уфимцев, это будет большое достижение для них. Потом они будут играть у себя, соберётся полный дворец, сумасшедшая поддержка. Я думаю, за счёт этого они могут как минимум навязать борьбу «Салавату» в этой серии. Но для этого нужно зацепить второй матч в Уфе.



Всегда вторая игра в такой серии является определяющей. Либо счёт становится равным, либо «Салават» уходит в отрыв. Считай, он уже половину нормы выполнил для итоговой победы.



Поэтому победителя определить сложно. Я даю ставку 50 на 50. Более реальная ставка – общее количество шайб. Обе команды будут держаться своей схемы до последнего. Если только в пустые ворота кто-то забьёт…



Но думаю, что больше пяти шайб мы не увидим. Я бы сделал такую осторожную ставку на тотал. Не будем ставить на победу одной из команд. Остановимся на количестве шайб. Возможно, коэффициент будет небольшим, но реальным», — сказал Славин.