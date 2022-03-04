«Ак Барс» — «Авангард»: прогноз Максима Лебедева на матч Кубка Гагарина

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч плей-офф КХЛ сезона-2021/2022 «Ак Барс» — «Авангард».



Ставка: победа «Ак Барса» в основное время за 2.29.



«Вообще, плей-офф после полуторамесячной паузы – это отдельная песня. Мы уже привыкли к тому, что именно длинный регулярный чемпионат в итоге сводит к минимуму все неожиданности в плей-офф. Основное количество всех этих неожиданностей и приходится на начало регулярного чемпионата. Доиграй его во время и после Олимпиады хоть в каком-нибудь виде – было бы гораздо проще, причём всем и особенно нам, экспертам и прогнозистам. Потому что было бы на что опираться. А сейчас мы можем опираться только на первую игру четвертьфинальной серии, а она после такой паузы далеко не всегда способна показать весь потенциал соперников.

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Впрочем, от первого матча между «Ак Барсом» и «Авангардом» мы не получили ничего того, о чём не догадывались бы заблаговременно. Получили овертайм в первом же матче, который был весьма предсказуем. У соперников разная стратегия подхода к плей-офф. «Ак Барс» ещё со времён Юрия Моисеева предпочитает стабильность во всём в течение всего сезона – и эта стратегия принесла «большим татарам» и чемпионство Суперлиги, и три Кубка Гагарина. В свою очередь, «Авангард» результатами регулярного чемпионата не слишком заморачивается, педалируя лишь турнир на выбывание. И это тоже принесло определённый результат. Конечно, не такой, как у казанцев, но тоже весьма приличный.



В итоге же соперники в нынешнем сезоне подошли соседями в турнирной таблице. Матчи четвёртой и пятой команд завсегда оказываются самыми упорными и упёртыми, и нынешняя серия отнюдь не является исключением. Особенно если понимать, что для обоих её участников вылет на первой стадии плей-офф станет катастрофой с многочисленными и болезненными кадровыми последствиями. Вот и бьются все не на жизнь, а на смерть, и все матчи в серии точно будут на тоненького. В первой игре повезло чемпионам. Но это означает лишь то, что ко второй игре «Ак Барс» подойдёт более мотивированным и злым, а «Авангард» хоть и совсем чуть-чуть, но всё-таки расслабленным. И это в итоге должно сказаться. То есть хозяева должны будут победить, но снова на тоненького и чуть ли не случайно. Почти наверняка с преимуществом в одну шайбу. И другого в этой серии не будет», — сказал Лебедев.

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