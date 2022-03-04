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«Салават Юлаев» — «Сибирь»: ставка Владимира Вуйтека на игру Кубка Гагарина

«Салават Юлаев» — «Сибирь»: ставка Владимира Вуйтека на игру Кубка Гагарина
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Известный тренер Владимир Вуйтек дал прогноз на матч Кубка Гагарина «Салават Юлаев» — «Сибирь».

Ставка: победа «Сибири» с форой (+2) за 1.47.

«Уфа в первом матче одержала тяжёлую победу в, можно сказать, равном матче, и я думаю, что во втором матче ей придётся не легче.

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У «Салавата» распалась финская первая тройка нападения (уехал Гранлунд), и тренерам за короткий срок сложно будет быстро решить эту проблему. А от игры первого звена в «Уфе» очень много зависит.

Конечно, абсолютный фаворит в этом матче у букмекеров «Салават Юлаев». По хоккейному мастерству «Уфа» лучше «Новосибирска», но мне кажется, если хозяева и выиграют, то это будет, скорее всего, даже не в основное время. Уверен, что в этом матче получится достаточно боевая игра и постоянного игрового преимущества, как и в первом матче, у «Салавата» не будет. «Сибирь» будет очень хотеть зацепить одну игру на выезде, и я считаю, больше, чем в 2 шайбы, точно не проиграет», — сказал Вуйтек.

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