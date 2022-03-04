СКА — «Динамо» Мн: прогноз Максима Лебедева на игру 1-го раунда Кубка Гагарина

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч плей-офф КХЛ сезона-2021/2022 СКА – «Динамо» Минск.



Ставка: победа СКА с форой (-1.5) за 1.70.



«Настоящий СКА мы видели только во втором периоде первого матча, когда они наваляли «зубрам» семь безответных шайб, а могли бы навалять и ещё больше. Тут, конечно, уже и «Динамо» бросило играть, понимая, что ничего хорошего для них в этом матче уже не будет.

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Тогда у меня возникло ощущение, будто у минчан что-то накрутили с физикой, но потом наступила заключительная треть матча, которая показала, что с этим компонентом у них всё в порядке, а грохочущий провал второй 20-минутки случился по каким-то другим причинам. Каким, пусть разбирается тренерский штаб «Динамо», а у нас на повестке дня второй матч серии, и я совершенно не понимаю, что и каким образом гости могут в нём сделать.



Разница потенциалов у соперников такова, что армейцам достаточно включиться лишь на один период (между прочим, два периода первого матча из трёх хозяева таки проиграли), чтобы от защитных порядков «зубров» не осталось совсем ничего. Кнопка, включающая питерский форсаж, находится у Ротенберга, и если он её нажал один раз в первом матче, то что помешает ему нажать её снова, если понадобится.



Поэтому и не вижу я никаких минских шансов – ни в серии в целом, ни в питерской её части в частности. И уверен в победе СКА, конечно же, в основное время. Пусть и с куда более скромным преимуществом, нежели было в первой игре. Армейцам хватит и двух-трёх шайб преимущества для удовлетворения всех своих амбиций», — сказал Лебедев.

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