«Интер» — «Салернитана»: прогноз Юрия Тесленка на матч Серии А

Профессиональный каппер Юрий Тесленок дал прогноз на матч Серии А «Интер» — «Салернитана».



Ставка: победа «Интера» и ТМ 4.5 за 1.69.



«Интер» на 3-м месте, «Салернитана» – на 20-м. Шутка ли, но миланцы не могут забить в четырёх официальных матчах кряду. А ведь ещё пару месяцев назад «Интер» уверенно лидировал в чемпионате и хорошо смотрелся в Лиге чемпионов.

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Впрочем, далеко не всё потеряно. У подопечных Индзаги на одну игру меньше, чем у занимающих первое-второе место «Наполи» и «Милана». Так что победа в данном матче позволит «Интеру» вернуть первую строчку таблицы.



Руководство занимающей нынче последнее место «Салернитаны» решило, что шансы на спасение ещё есть, и в прошлом месяце пригласило на пост коуча Давиде Николу. При нём команда дома сыграла вничью с «Миланом» 2:2 и «Болоньей» 1:1, так что и здесь гости вполне могут упереться.



Ещё в декабре прошлого года «Интер» на выезде не испытал никаких проблем в матче с клубом из Салерно, разгромив противника 5:0. Надеюсь, команда Индзаги сумеет собрать волю в кулак и победить последнюю команду лиги, тем самым вернув себе лидерство», — сказал Тесленок.

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