«Салават Юлаев» — «Сибирь»: прогноз Максима Лебедева на матч плей-офф КХЛ в Уфе

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч плей-офф КХЛ сезона-2021/2022 «Салават Юлаев» — «Сибирь».



Ставка: ничья за 4.70.



«Вот и новосибирцы не оправдали в первом матче моего высокого доверия, но, в отличие от того же «Локомотива», выглядели куда более достойно на протяжении всего матча, а не только два с половиной периода. Посмотрим, что соперники покажут во втором матче, в котором человеческая психология должна сыграть на стороне гостей, даже несмотря на то, что вокруг все сплошь профессионалы.

«Салават Юлаев» — «Сибирь»: во сколько начало, где покажут?

Конечно, удручает тот факт, что в первом матче серии сибиряки пропустили почти тут же, как забросили сами. Такой лёгкой расслабленностью после заброшенной шайбы по ходу регулярного чемпионата страдали многие команды, но к началу плей-офф обычно эту проблему успешно решают. Уверен, что и «Сибирь» решила бы тоже, не будь этой самой полуторамесячной паузы, которая смешивает все карты.



Пока же я продолжаю сохранять уверенность, пусть даже где-то и весьма наивную, что новосибирцы дадут бой «Салавату». Только вот на второй матч столбиться на них не стану – пусть вытаскивают серию дома. А во втором матче снова будет достаточно равная и весьма вязкая игра. И на этот раз она уже вполне может запороться за пределы основного времени. Но в итоге решающую шайбу всё равно забьёт «Салават», который и победит второй раз подряд с минимальным преимуществом в одну шайбу», — сказал Лебедев.

«Салават Юлаев» прямо по ходу Кубка Гагарина — 2022 покинули все легионеры.

«Ак Барс» — «Авангард»: эксперты назвали фаворита второго матча серии плей-офф КХЛ.

Вратарь Олкинуора покинул «Металлург» по ходу плей-офф КХЛ.