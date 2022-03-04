«Динамо» М — «Северсталь»: прогноз Степана Самарина на встречу плей-офф КХЛ

Профессиональный каппер Степан Самарин дал прогноз на матч плей-офф КХЛ «Динамо» М — «Северсталь».



Ставка: обе забьют больше 1.5 за 1.93.



«Разин отлично подготовил команду в этом сезоне, и пусть тут нет таких громких имён, как в других командах, но зато есть сплочённый коллектив, идущий к своей цели. В первом матче мы уже увидели серьёзный настрой гостей, и «Динамо» уже не кажется явным фаворитом в этой паре.

Почему «Динамо» сравняет счёт в серии с «Северсталью»?

Понятно одно, хозяева после первого разгромного поражения будут мотивированы на реванш, «Динамо» не та команда, которая будет отсиживаться в обороне, это атакующий коллектив, и свои две шайбы москвичи забивают стабильно.



«Северсталь» по-прежнему здорово играет в обороне, но начала открываться и играть более результативно. Свои две шайбы череповчане забивали в 13 из 15 последних игр. В восьми из 10 личных встреч данная ставка проходила, и, что немаловажно, в этом сезоне команды всегда играли открыто. На мой взгляд, у команды Разина есть хорошие шансы взять реванш за поражение в плей-офф прошлого сезона, так что мотивация у них будет в каждом матче», — сказал Самарин.

«Салават Юлаев» прямо по ходу Кубка Гагарина — 2022 покинули все легионеры.

«Ак Барс» — «Авангард»: эксперты назвали фаворита второго матча серии плей-офф КХЛ.

«Ак Барс» — «Авангард»: тише едешь — дальше будешь.