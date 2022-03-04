«Динамо» М — «Северсталь»: прогноз Максима Лебедева на встречу плей-офф КХЛ 4 марта

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч плей-офф КХЛ сезона-2021/2022 «Динамо» Москва – «Северсталь».



Ставка: победа «Динамо» в матче за 1.36.



«Весьма рад, что Андрей Разин не обманул моих ожиданий и сумел подготовить свою достаточно скромную, но удивительно крепкую команду по максимуму. Честно говоря, сердечко за Разина чуть-чуть ёкнуло, когда бело-голубые сумели отыграться с 0:2, но обратите внимание, как быстро и грамотно череповецкий тренер вернул свою команду в меридиан и сумел всё начать сначала.

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Далее предположу, что второй матч подряд «Северсталь» в Москве не выиграет. Думаю, что и победная задача не будет поставлена во главу угла, поскольку куда важнее изнурить соперников перед череповецкими матчами, а это «Северсталь» вполне может сделать при правильном подходе. Можно даже сказать, что залог двух домашних побед «Северстали» будет в поражении во втором московском матче, но эта мысль настолько заумная, что её трудно уловить.



Поэтому мой прогноз таков: тяжелейшая и выстраданная победа «Динамо» с минимальным преимуществом. И не факт, что в основное время. Для «Северстали» идеально было бы вообще в седьмом овертайме, но идеал, как известно, недостижим», — сказал Лебедев.

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