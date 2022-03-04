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СКА — «Динамо» Мн: прогноз Дмитрия Артёмова на игру 1-го раунда плей-офф КХЛ

СКА — «Динамо» Мн: прогноз Дмитрия Артёмова на игру 1-го раунда плей-офф КХЛ
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Профессиональный каппер Дмитрий Артёмов дал прогноз на матч плей-офф КХЛ СКА — «Динамо» Мн.

Ставка: СКА забьёт в большинстве за 1.55.

«Хочу предложить ставку на то, что в данной игре будет много удалений. Для начала хочу сказать, что в интервью один из игроков «Салавата» сказал, что приходили судьи и рассказывали о новых рекомендациях для судей. Конкретно — судить будут жёстче. Любой толчок, контакт будет рассматриваться теперь посерьёзнее. Отсюда должно быть очень много удалений, что и доказали первые игры.

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В игре СКА – «Динамо» же было аж 18 удалений (36 минут). В остальных играх было 24, 20, 10, 14, 16 и 34.

Отсюда же следует и вторая ставка, что СКА забьёт в численном большинстве. В первой игре забил аж 5 раз.

В целом же СКА реализовывает 21,59% большинства, что не так много, но вот Минск пропускает в 27,5% случаев. То есть каждое 4 удаление должно завершаться взятием ворот. А я предположу, что «Динамо» удалится как раз не менее 4 раз. Можно попробовать взять и общий Тотал больше 1.5 за 2.3», — сказал Артёмов.

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