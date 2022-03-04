СКА — «Динамо» Мн: прогноз Дмитрия Артёмова на игру 1-го раунда плей-офф КХЛ

Профессиональный каппер Дмитрий Артёмов дал прогноз на матч плей-офф КХЛ СКА — «Динамо» Мн.
Ставка: СКА забьёт в большинстве за 1.55.
«Хочу предложить ставку на то, что в данной игре будет много удалений. Для начала хочу сказать, что в интервью один из игроков «Салавата» сказал, что приходили судьи и рассказывали о новых рекомендациях для судей. Конкретно — судить будут жёстче. Любой толчок, контакт будет рассматриваться теперь посерьёзнее. Отсюда должно быть очень много удалений, что и доказали первые игры.
СКА — «Динамо Минск»: во сколько начало, где покажут?
В игре СКА – «Динамо» же было аж 18 удалений (36 минут). В остальных играх было 24, 20, 10, 14, 16 и 34.
Отсюда же следует и вторая ставка, что СКА забьёт в численном большинстве. В первой игре забил аж 5 раз.
В целом же СКА реализовывает 21,59% большинства, что не так много, но вот Минск пропускает в 27,5% случаев. То есть каждое 4 удаление должно завершаться взятием ворот. А я предположу, что «Динамо» удалится как раз не менее 4 раз. Можно попробовать взять и общий Тотал больше 1.5 за 2.3», — сказал Артёмов.
СКА — «Динамо Минск»: Роман Ротенберг снова на коне.
«Ак Барс» — «Авангард»: эксперты назвали фаворита второго матча серии плей-офф КХЛ.
Почему московское «Динамо» сравняет счёт в серии с «Северсталью»?
- 4 марта 2022
-
19:00
-
18:33
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 3 марта 2022
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
09:00
-
08:00
- 2 марта 2022
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:30