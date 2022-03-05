ЦСКА — «Нижний Новгород»: эксперты оценили шансы армейцев подняться на третье место РПЛ

Сегодня, 5 марта, состоится матч 20-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА — «Нижний Новгород». Начало игры — в 19:00 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ».

Созин: позавчера увидел, что «Локомотива» больше нет.

Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу москвичей в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.44, что приблизительно равно 69% вероятности. Успех нижегородцев оценён экспертами в 8.70 (11%). Ставки на ничью принимаются за 4.65.

Аналитики также считают, что матч на «ВЭБ Арене» в Москве не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.03, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.87. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.12. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.00. Поставить на «обе забьют» можно за 2.30.

В случае победы ЦСКА наберёт 36 очков и поднимется на третье место в турнирной таблице чемпионата России. Если выиграет «Нижний Новгород», он обойдёт московский «Спартак».

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Пименов: странно видеть «Локомотив» таким беспомощным.

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