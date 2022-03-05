ЦСКА — «Нижний Новгород»: прямая трансляция 5 марта, смотреть онлайн по «Матч ТВ»

Сегодня, 5 марта, состоится матч 20-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА — «Нижний Новгород». Начало игры — в 19:00 мск.
ЦСКА — «Нижний Новгород»: кто не сыграет из-за травм и дисквалификаций.
В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ».
Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу москвичей в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.44, что приблизительно равно 69% вероятности. Успех нижегородцев оценён экспертами в 8.70 (11%). Ставки на ничью принимаются за 4.65.
В случае победы ЦСКА наберёт 36 очков и поднимется на третье место в турнирной таблице чемпионата России. Если выиграет «Нижний Новгород», он обойдёт московский «Спартак».
Сделать ставку на то, что в матче будет назначен пенальти, в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.35. Если рефери покажет красную карточку, сыграет коэффициент 2.95.
Созин: позавчера увидел, что «Локомотива» больше нет.
Паршивлюк: во времена Эмери в «Спартаке» были футболисты с завышенным эго.
Валерий Карпин: единственная мысль, которая посещает — чтобы наступил мир.
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