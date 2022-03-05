ЦСКА — «Нижний Новгород»: во сколько начало, где смотреть матч РПЛ, какой канал покажет

Сегодня, 5 марта, состоится матч 20-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА — «Нижний Новгород». Начало игры запланировано на 19:00 мск.

ЦСКА — «Нижний Новгород»: кто не сыграет из-за травм и дисквалификаций.

Трансляцию со стадиона «ВЭБ Арена» в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».



Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу москвичей в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.44, что приблизительно равно 69% вероятности. Успех нижегородцев оценён экспертами в 8.70 (11%). Ставки на ничью принимаются за 4.65.



Главный арбитр матча — Павел Кукуян. Помогать ему будут Владислав Назаров и Максим Ковалёв. Резервный судья — Антон Фролов. За VAR ответственен Анатолий Жабченко, AVAR — Валерий Данченко. Инспектором назначен Сергей Мацюра.

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