«Рома» — «Аталанта»: прямая трансляция, смотреть онлайн, какой канал покажет матч Серии А

5 марта состоится матч 28-го тура чемпионата Италии «Рома» — «Аталанта». Начало игры — в 20:00 мск.

Мохамед Салах: я был в шоке от результатов голосования за «Золотой мяч».

Прямую трансляцию встречи можно посмотреть на канале «Матч! Футбол 1».

Эксперты в своих прогнозах не могут выявить фаворита. Поставить на победу римлян в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.68. Успех бергамасков оценён экспертами в 2.78. Ставки на ничью принимаются за 3.72.



Аналитики также считают, что матч Серии А получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.82, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.22. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.25. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.26. Поставить на «обе забьют» можно за 1.60.

Гол Алексея Миранчука оценивается букмекерами коэффициентом 3.00.

Малком остаётся в «Зените».

Кепа может перейти в «Лацио» к Маурицио Сарри.



Директор «Ньюкасла»: у Абрамовича несправедливо отбирают «Челси».