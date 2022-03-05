«Рома» — «Аталанта»: названа вероятность гола Алексея Миранчука в матче Серии А

5 марта состоится матч 28-го тура чемпионата Италии «Рома» — «Аталанта». Начало игры — в 20:00 мск. Прямую трансляцию встречи можно посмотреть на канале «Матч! Футбол 1».
Директор «Ньюкасла»: у Абрамовича несправедливо отбирают «Челси».
Эксперты в своих прогнозах не могут выявить фаворита. Поставить на победу римлян в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.68. Успех бергамасков оценён экспертами в 2.78. Ставки на ничью принимаются за 3.72.
Если забьёт Алексей Миранчук, сыграет коэффициент 3.00, что приблизительно равно 33% вероятности. Гол Генриха Мхитаряна оценивается аналитиками в 3.80 (26%).
Букмекеры также считают, что встреча получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.82, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.22. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.25. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.26.
Созин: позавчера увидел, что «Локомотива» больше нет.
Валерий Карпин: единственная мысль, которая посещает — чтобы наступил мир.
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