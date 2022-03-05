ЦСКА — «Нижний Новгород»: прогноз Эдуарда Мора на матч чемпионата России

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор записал прогноз на матч ЦСКА – «Нижний Новгород».

Ставка: победа ЦСКА с форой (-1.5) за 2.25.

«ЦСКА одержал две важнейшие победы против сильных команд. Обыграл «Спартак» в чемпионате, показав хороший футбол. А также на Кубок прошёл на выезде «Сочи». При этом команда Федотова играла очень хорошо. Но ЦСКА оказался более настойчив и имел больше моментов. У ЦСКА появился новый козырь. Все четыре новичка и так хорошо усилили команду, так теперь ещё и стандарты в лице Юсуфа Языджи могут в любой момент склонить чашу весов в пользу армейцев.

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Команда находится в хорошей форме. И первая домашняя игра у них должна получиться удачной.



«Нижний Новгород» одержал важнейшую победу против «Урала». В том матче уральцы выглядели лучше, но «Нижнему» немножко повезло. Как бы там ни было, команда получила важные очки, которые позволили подняться на 10-е место как раз между «Спартаком» и «Рубином» – это о многом говорит.



Но после этого команда проиграла на выезде 0:3 «Динамо». Однако тут нет неожиданности, бело-голубые сейчас в порядке. «Нижний» сопротивлялся сколько мог, но сил не хватило.



Думаю, нечто похожее мы увидим и в этом матче. ЦСКА будет очень много атаковать, «Нижний» будет долго обороняться. Но даже если первый тайм закончится без голов, после перерыва красно-синие будет получать всё больше преимущества и начнут забивать. Возьму Ф1 (-1.5)».

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