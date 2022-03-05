«Бёрнли» — «Челси»: ставка Дениса Казанского на матч 28-го тура АПЛ

Известный комментатор Денис Казанский сделал прогноз на матч АПЛ «Бёрнли» – «Челси».

Ставка: победа «Челси» с форой (1.5) за 2.34.

«Челси» будет выступать сразу после объявления Романа Абрамовича. Это добавляет эмоций к и без того турбулентной неделе. Тут и поражение от «Ливерпуля», и победа над «Лутоном». И вот теперь – «Бёрнли».

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«Бёрнли» много не пропускает. Если мы посмотрим на поражения, то здесь больше чем в два мяча команда не уступала. Это может свидетельствовать о крепкой обороне. При этом «Бёрнли» мало забивает: за четыре последние игры из шести на домашнем стадионе эта команда так и не нашла дорогу к чужим воротам.



Приезжает «Челси», который как раз будет компенсировать все эмоции качественной игрой в атаке. Тем более всё для этого у Тухеля имеется. Поэтому беру Ф2 (-1.5)».

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