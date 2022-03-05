«Локомотив» — ЦСКА: прогноз Максима Лебедева на 3-й матч Кубка Гагарина

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на 3-й матч серии плей-офф КХЛ «Локомотив» — ЦСКА.

Ставка: победа ЦСКА в основное время за 2.75.

«Несмотря на то что серия только перебирается в Ярославль, лично мне в ней всё предельно ясно. Максимум, что сможет «Локомотив», — это зацепить один домашний матч, да и то, скорее всего, уже при счёте 0-3. То есть когда ЦСКА позволит себе немного расслабиться, чтобы завершить серию перед своими болельщиками. Причём это максимум, которого может и не быть. И армейцы вполне могут ограничиться полным минимумом, то есть четырьмя играми.

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Вообще от нынешнего сезона «Локомотива» остаётся какое-то ощущение недоделанности. Мы помним, как пошли ярославцы с Никитиным, как у них стало получаться сперва что-то, потом даже весьма немало. Но потом рост прекратился, и железнодорожники остановились в развитии где-то между кахаэловским олигархатом и командами второго эшелона. В принципе, и с этого места можно бороться с ведущими клубами, и бороться результативно, но у «Локомотива», к сожалению, не получается играть на слабостях ЦСКА. Тогда как армейцы блестяще играют на слабостях ярославцев.



Поэтому не нужно быть Вангой или Нострадамусом, чтобы предположить третью подряд победу ЦСКА, на этот раз выездную. Матч будет непростым, сходным по сложности с первой игрой серии. Ярославцы, подгоняемые своей публикой, будут рвать и метать. Но слишком уж заметно они уступают армейцам. Поэтому – минимальная победа ЦСКА в низовом матче с тоталом, не превышающим 4.5 шайбы, и с разницей, скорее всего, в одну, максимум – в две шайбы».

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Ставка на матч «Локомотив» — ЦСКА с коэффициентом 2.48.