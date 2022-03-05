Егор Титов дал прогноз на матч ЦСКА — «Нижний Новгород» в Российской Премьер-Лиге

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч РПЛ ЦСКА – «Нижний Новгород».
Ставка: победа ЦСКА и тотал меньше 3.5 мяча за 1.98.
«ЦСКА на данный момент, конечно, сильнее «Нижнего Новгорода». Серьёзное укрепление вовремя подоспело. Легионеры приносят пользу — обыграли «Спартак», прошли «Сочи». «Нижний Новгород» не должен стать проблемой для армейцев, на мой взгляд.
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В матче с «Динамо» нижегородцы вообще ничем не запомнились, с трудом переходили центр поля. Защищались больше числом, где-то вратарь спасал. Но не увидел я игры, которая могла бы помочь в противостоянии с ЦСКА.
При этом надо отметить плотный график игр у команд — третья за неделю. Поэтому не думаю, что ЦСКА сыграет очень уж ярко, много забьёт. Это вообще было не в стиле ЦСКА по ходу первой части сезона. С легионерами ситуация меняется, но не в корне. 2:0 вполне удовлетворит и команду, и тренерский штаб. Главное — победа.
Я бы здесь поставил на победу ЦСКА через тотал меньше 3.5 мяча. Уверен в ставке на 9 из 10».
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