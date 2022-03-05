«Локомотив» — ЦСКА: ставка Дарьи Мироновой на 3-й матч плей-офф КХЛ

Телеведущая и спортивный журналист Дарья Миронова сделала прогноз на третий матч серии Кубка Гагарина «Локомотив» — ЦСКА.

Ставка: итоговая победа «Локомотива» за 1.82.

«Ярославцы делали хорошие и правильные вещи в гостях, но они не работали все 60 минут. Одна шайба за вторую игру крайне мало, если в обратную сторону залетело четыре. Удивительно то, что когда кажется, что всё идёт кость в кость и по плану, «Локомотив» теряет контроль. 2:2 после двух периодов в первой встрече, 1:1 после двух — во второй игре, но армейцы активничают в третьих отрезках.

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Оба вратаря работают стабильно и классно. Паскуале, несмотря ни на что, сделал наикрутейшие сейвы в двух играх.



«Локомотив» хорошо создаёт, но реализация моментов удивляет. Количество не перекрывает качество, а опасностей вокруг площади ворот Федотова в минимальном количестве. Хотя ярославцы и перебросали хозяев в обеих встречах. Всё-таки лидеры «Локомотива» пока не сыграли свою главную роль.



Всё, чего не хватает ярославцам, — твёрдой реализации моментов. Армейцы, возможно, не так строго работают в обороне, как это было при Никитине, но им это совершенно не мешает чувствовать себя уверено. Команды смотрятся очень ровно. Остановлюсь на победе хозяев при любом исходе».

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Ставка на матч «Локомотив» — ЦСКА с коэффициентом 2.48.