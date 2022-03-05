«Бёрнли» — «Челси»: прогноз Александра Елагина на матч английской Премьер-лиги

Телекомментатор и специалист в английском футболе Александр Елагин сделал прогноз на матч АПЛ «Бёрнли» – «Челси».

Ставка: победа «Бёрнли» с форой (+1) за 2.05.

«Хозяева поля ведут тяжёлую борьбу за выживание в АПЛ. Как это неоднократно говорилось в подобных случаях, для них каждый матч сродни кубковому. Каждый матч — словно матч навылет. Такую борьбу команде Шона Дайча вести привычно. Поэтому в этих экстремальных условиях его ребята чувствуют себя как рыба в воде, представляя угрозу особенно на своём поле для любого соперника.

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В этом недавно могли убедиться «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм», так и не сумевшие одолеть бордовых. Если манкунианцы, ведя в счёте, упустили победу, сыграв 1:1, то «шпоры» и вовсе проиграли 0:1. Это сразу после их триумфальной победы над «Манчестер Сити» на «Этихаде» со счётом 3:2.



Силу и характер «Бёрнли» прекрасно испытали на себе и футболисты «Челси», когда в первом круге 6 ноября на «Стэмфорд Бридж», имея подавляющее преимущество, так и не смогли выиграть. «Челси» нанёс по воротам 25 ударов против пяти у соперника, владея мячом 75% игрового времени. В итоге на табло горели две единицы. На гол Кая Хаверца гости ответили голом Матея Выдры.



Принимая во внимание, что предстоящая игра имеет колоссальное значение для хозяев, которые балансируют на грани вылета в Чемпионшип, думаю, что «Бёрнли» не проиграет с крупным счётом».

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