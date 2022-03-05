«Ливерпуль» — «Вест Хэм»: ставка Егора Титова на матч 28-го тура АПЛ

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч АПЛ «Ливерпуль» – «Вест Хэм».

Ставка: победа «Ливерпуля» + тотал больше 2.5 мяча за 1.80.

«Важный матч для «Ливерпуля», который всерьёз начал преследовать «Манчестер Сити». Команда Клоппа в последнее время набрала отличный ход — побеждает во всех турнирах. Только что выиграли Кубок лиги и прошли в четвертьфинал Кубка Англии. В чемпионате потерь давно нет. Но сейчас играть против «Вест Хэма», который в нынешнем сезоне многим грандам насолил. И «Челси» обыгрывали, и манчестерские команды из кубковых турниров выбивали, да и сам «Ливерпуль» в первом круге победили.

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Думаю, настрой у «Ливерпуля» будет соответствующим. Шутки плохи с этим «Вест Хэмом», нужно показывать максимум, если хочется реальной борьбы за чемпионство.



«Вест Хэм» умеет очень грамотно выстраивать игру на контратаках. И не удивлюсь, если он сможет забить в этой встрече. «Ливерпуль» многовато позволяет соперникам. Но атака команды Клоппа должна показать свой уровень. Многим дали отдохнуть посреди недели. Выйдут свежие Мане, Салах, Диас и сделают результат.



Ставлю на победу «Ливерпуля» и тотал больше 2.5 мяча. Уверен в ставке на 9 из 10».

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