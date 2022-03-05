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«Реал» Мадрид — «Реал Сосьедад»: прогноз Егора Титова на матч лидера чемпионата Испании

«Реал» Мадрид — «Реал Сосьедад»: прогноз Егора Титова на матч лидера чемпионата Испании
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Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч 27-го тура чемпионата Испании «Реал» Мадрид – «Реал Сосьедад».

Ставка: Карим Бензема забьёт за 1.91.

«Реал» во второй части сезона выглядит не очень ярко, забивает немного, но в эффективности практически не теряет. В чемпионате мадридцы лидируют с отрывом в шесть очков. Даже теряя очки, «Реал» сохраняет запас, «Севилья» не может выдавать длинные победные серии.

В этом туре у «Реала» опасный соперник — «Реал Сосьедад». Это играющая команда, любящая контролировать мяч. Но как-то она сникла по ходу сезона. Начинала очень здорово, сейчас её как будто раскусили.

У «Реала» впереди важнейший матч с «ПСЖ» в плей-офф Лиги чемпионов. Сейчас необходимо сыграть экономно, но взять свои три очка. Опыта подобных игр мадридцам не занимать. Своё слово должны сказать лидеры. Бензема забил в концовке прошлой игры с «Райо Вальекано». И сейчас жду от него забитого мяча. Он восстановился после травмы и снова в полном порядке. Ставлю на гол Бензема. Уверен в ставке на 8 из 10».

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