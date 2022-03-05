«Динамо» — «Спартак»: прогноз Дениса Казанского на московское дерби в РПЛ

Известный комментатор Денис Казанский сделал прогноз на центральный матч 20-го тура чемпионата России «Динамо» – «Спартак».

Ставка: «Динамо» забьёт больше 1.5 мяча за 2.05.

«Фон для игры очень тяжёлый. Футболистам будет важно хорошо настроиться психологически с учётом больших потерь. Андрей Воронин уехал, Иван Ордец не сыграет. Скорее всего, не будет Шунина уже по другой причине.

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У «Спартака» пока совсем не понятно, что будет с Самуэлем Жиго, так как повреждение в концовке матча с ЦСКА очень сильно насторожило.



Думаю, здесь надо обратить внимание на то, как выглядит «Динамо» в последних матчах: две крупные победы. А также обратил бы внимание на тот фон, который есть в «Спартаке» после поражения в дерби и пока не очень понятной игры от Ваноли.



Думаю, в этом матче нас будет ждать большое количество мячей от хозяев с учётом двух голов Смолова в двух матчах.



Думаю, здесь можно сыграть ИТБ1 (1.5). Потому что в последних трёх матчах «Динамо» и «Спартака» пять мячей было забито именно динамовцами. Чем ответит «Спартак»? Будет интересно посмотреть, как решит Ваноли проблему с атакой, которая была не очень конкретна в игре с ЦСКА».

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