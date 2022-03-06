«Динамо» — «Спартак»: эксперты назвали фаворита в московском дерби

Сегодня, 6 марта, состоится матч центральный матч 20-го тура чемпионата России «Динамо» – «Спартак». Начало встречи запланировано на 19:00 мск. Посмотреть трансляцию московского дерби можно будет на телеканале «Матч ТВ».
Прогноз Константина Генича на матч «Динамо» — «Спартак».
Эксперты уже дали свой прогноз, они считают фаворитами хозяев. Заключить пари на победу «Динамо» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.03, что приблизительно равно 49% вероятности. Успех «Спартака» оценён в 3.90 (25%). Ставки на ничью принимаются за 3.50.
Аналитики не уверены, что столичное дерби получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.97, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.90. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.21. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.41. Поставить на «обе забьют» можно за 1.83.
Червиченко: в ближайших матчах «Спартака» Ваноли будет очень тяжело.
«Динамо» — «Спартак»: кто не сыграет из-за травм и дисквалификаций.
- 6 марта 2022
-
09:00
-
08:40
-
08:20
-
08:00
- 5 марта 2022
-
19:00
-
18:30
-
17:45
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:15
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:32
-
10:30
-
10:00
-
09:30
-
09:00
-
08:30
-
08:00
- 4 марта 2022
-
19:00
-
18:33
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00