«Динамо» — «Спартак»: эксперты назвали фаворита в московском дерби

Сегодня, 6 марта, состоится матч центральный матч 20-го тура чемпионата России «Динамо» – «Спартак». Начало встречи запланировано на 19:00 мск. Посмотреть трансляцию московского дерби можно будет на телеканале «Матч ТВ».

Прогноз Константина Генича на матч «Динамо» — «Спартак».

Эксперты уже дали свой прогноз, они считают фаворитами хозяев. Заключить пари на победу «Динамо» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.03, что приблизительно равно 49% вероятности. Успех «Спартака» оценён в 3.90 (25%). Ставки на ничью принимаются за 3.50.

Аналитики не уверены, что столичное дерби получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.97, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.90. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.21. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.41. Поставить на «обе забьют» можно за 1.83.

Червиченко: в ближайших матчах «Спартака» Ваноли будет очень тяжело.

«Динамо» — «Спартак»: кто не сыграет из-за травм и дисквалификаций.

Комбаров: сейчас у Ваноли нет повода волноваться.