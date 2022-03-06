«Динамо» — «Спартак»: во сколько начало, где смотреть онлайн, какой канал покажет дерби

Сегодня, 6 марта состоится матч центральный матч 20-го тура чемпионата России «Динамо» – «Спартак». Начало встречи запланировано на 19:00 мск.

Прогноз Константина Генича на матч «Динамо» — «Спартак».

Посмотреть прямую трансляцию московского дерби со стадиона «ВТБ-Арена» можно будет на телеканале «Матч ТВ».



Эксперты уже дали свой прогноз, они считают фаворитами хозяев. Заключить пари на победу «Динамо» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.03, что приблизительно равно 49% вероятности. Успех «Спартака» оценён в 3.90 (25%). Ставки на ничью принимаются за 3.50.

Главный судья — Сергей Карасев. На кромках поля ему будут помогать Игорь Демешко и Максим Гаврилин. Резервный судья — Алексей Матюнин. За VAR отвечает Кирилл Левников, AVAR-1 — Александр Богданов, AVAR-2 — Адлан Хатуев. В качестве инспектора назначен Александр Гвардис.

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